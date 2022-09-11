نائب يهدد باتخاذ إجراءات قانونية بحق وزير التعليم حال عدم التراجع عن قرار إنهاء خدمة المحاضرين

2022/09/11 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

هدد النائب عن اللجنة المالية سجاد سالم، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات قانونية بحق وزير التعليم العالي حال عدم التراجع عن قرار إنهاء خدمة المحاضرين.

وقال سالم عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) "وجهنا انذاراً اليوم الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب، ستعقبه اجراءات قانونية أمام محاكم التحقيق في حالة عدم التراجع عن كتاب الوزارة بانهاء خدمة المحاضرين بعد 2019/10/2".

وأضاف ان "التعليم العالي هي الوزارة الأسوء في تعاملاتها مع العقود والاجراء والمحاضرين وتنتهك القانون وتسيء استعمال سلطاتها".

أدناه نص الوثيقة:

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