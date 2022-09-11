خلال يوم واحد.. عبور اكثر من 230 الف زائر الى العراق

2022/09/11 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عبر اكثر من 230 الف زائر، اليوم الاحد، عبر منفذ مهران الحدودي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وشهدت اغلب المنافذ الحدودية العراقية والمطارات الدولية توافد أعداد كبيرة من زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، خلال الايام الماضية.

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