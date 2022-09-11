"امتداد" تدعو إلى حلّ البرلمان ومنع مشاركة الأحزاب المسلحة في الانتخابات

2022/09/11 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت حركة "امتداد" العراقية إلى حلّ مجلس

النواب بعد تشكيل حكومة موقّتة يتعهد

أعضاؤها عدم الترشح في انتخابات 2013، على

أن يتم تفعيل قانون الأحزاب بما يؤدي

إلى منع أي حزب يمتلك فصيلاً مسلّحاً من

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