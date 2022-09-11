اثر هبوط فريقه للدرجة الاولى..مدرب أمانة بغداد يفتح النار على جميع الجهات

2022/09/11 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدرب فريق كرة القدم بنادي أمانة

بغداد وسام طالب، سهام الانتقادات إلى

الجميع بعد هبوط فريقه لدوري الدرجة

الاولى.

وقال طالب في تصريح تابعته وكالة نون

إن "أمانة بغداد لم يواجه دهوك فحسب في

مباراة ب

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