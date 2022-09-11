وفاة 15 زائرا ايرانيا في حوادث سير بالعراق خلال ال48 ساعة

2022/09/11 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض عدد من الزائرين الإيرانيين

القادمين إلى محافظة كربلاء لإحياء

زيارة الأربعين الدينية إلى عدد من

حوادث السير في ظل أزمة نقل تزامنت مع

وصول أعداد كبيرة منهم.

فقد أفادت مديرية شرطة محافظة بابل ،

بمص

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