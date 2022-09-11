أوبتيموس .. روبوت بشري جديد خاص بشركة “تيسلا”

2022/09/11 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعمل شركة تيسلا Tesla الأمريكية على تطوير روبوت بشري خاص بها.



ومن المقرر أن يحمل الروبوت الجديد اسم “أوبتيموس”.

مواصفات الروبوت أوبتيموس من تيسلا

سيكون الروبوت أوبتيموس من تيسلا بوزن 125 رطلًا، ليشمل الكمبيوتر الطيار الآلي المستخدم في سيارات الشركة الكهربائية.

نتيجة لذلك سوف يتم السماح للإنسان بالتعرف على الأشياء في العالم الحقيقي، على الرغم من أن الروبوت سيكون له مستشعرات مخصصة خاصة به والمحركات.

وسيكون الروبوت أوبتيموس قادرًا أيضًا على الرفع الثقيل حتى 150 رطلًا، وتحمل 45 رطلًا، والمشي لمسافة 5 أميال في الساعة.

كذلك ستكون لديه أيد شبيهة بالإنسان بالإضافة إلى أجهزة استشعار بصرية تمنحه القدرة على الرؤية.

– موعد إطلاق الروبوت أوبتيموس من تيسلا

أعلنت الشركة الأمريكية عن أنه سيتم الإعلان عن روبوت أوبتيموس في 30 سبتمبر الجاري، وهو يوم الذكاء الاصطناعي للشركة.

والأهم من ذلك كله أن “إيلون ماسك”؛ الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، قد روج مؤخرًا للاستخدامات المحتملة للروبوت في السيناريوهات المحلية والتصنيعية.

علاوة على ذلك قال “ماسك” “إن الجهاز الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي سيبهر الناس”.



لذلك يبدو أن جهود التوظيف في الشركة تتزايد في هذا الشأن.

وبالإضافة إلى ذلك شارك “كونستانتينوس لاسكاريس”؛ مصمم السيارات الرئيسي في تيسلا، منشورًا على LinkedIn دعا إلى تسعة أدوار مختلفة تتعلق ببناء وضبط الروبوت، ومعظمها مقره في بالو ألتو بكاليفورنيا، وواحد في أثينا باليونان.

وقد كتب “لاسكاريس” على موقع الوظائف: “القدرة على تحسين التصميمات في وقت واحد للأداء والكفاءة والتكلفة وقابلية التصنيع هو ما يجعل تسلا رائدة في تقنية المحركات الكهربائية”.

وأوضح “لاسكاريس”: “يتطلب تطوير روبوت بشري دفع حدود التكنولوجيا إلى أبعد من ذلك؛ ما يجلب لنا تحديات جديدة، فالعثور على أشخاص موهوبين ومتحمسين للانضمام إلى فريقنا المتنامي أمر أساسي”.

وتشمل هذه الأدوار المفتوحة: مهندس روبوتات ميكاترونك أول بشري، وتكامل مشغل مهندس ميكانيكي، ونمذجة geartrain للمهندس الميكانيكي، وتصميم تروس مشغل ميكانيكي، ومدير برنامج المشغل، وفني ميكاترونيك، وفني ميكاترونك، ومهندس كهربائي، ونمذجة نظام مشغل بشري.

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