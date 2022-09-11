تغريم مالك سكوتر كهربائي لعدم وجود ملصق تلوث

2022/09/11 | 18:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غرم مالك سكوتر كهربائي من قبل شرطة مرور ولاية كيرالا الهندية لعدم وضع ملصق تلوث على الدراجة.وانتشرت صور الغرامة الصادرة عن شرطة المرور على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ الثلاثاء 6 سبتمبر في نيلانشيري، في منطقة مالابورام بولاية كيرالا.وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزير النقل الاتحادي نيتين جادكاري بالنظر في القضية.وقال مالك السكوتر الذي لم يكشف عن اسمه إن السكوتر من نوع «Ather 450X» وأطلق لأول مرة من قبل شركة مقرها بنغالور عام 2018 ودخل جيلها الثالث السوق في يوليو/ تموز هذا العام.وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات غير المنطقية، إذ سبق وغرم رجل في ولاية كيرالا لركوبه دراجته النارية لعدم امتلاكه وقوداً كافياً.ونشر الرجل المخالفة وأرسلها إلى شرطة مرور ولاية كيرالا على صفحته على موقع ميتا «فيسبوك» سابقاً حيث انتشرت على نطاق واسع.وتلقى مالك سيارة في ولاية أوتار براديش مخالفة لعدم ارتدائه خوذة أثناء قيادة السيارة، وللتعبير عن غضبه، بدأ يرتدي الخوذة بانتظام أثناء قيادة السيارة.ويتم تشغيل سكوتر Ather بواسطة محرك كهربائي بقوة 5.4 كيلو وات، وحزمة بطارية ليثيوم أيون بقوة 2.4 كيلو وات في الساعة.



يمكن للسكوتر أن يتسارع من صفر إلى 40 كم / ساعة في 3.9 ثانية.



تبلغ سرعتها القصوى 80 كم / ساعة ويمكن أن تصل إلى 75 كم في شحنة واحدة

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