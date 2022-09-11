2022/09/11 | 18:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومر الموكب المؤلف من 7 سيارات ببطء أمام باقات الزهرور .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صمت ووداع.. رحلة الملكة إليزابيث الأخيرة (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صمت ووداع.. رحلة الملكة إليزابيث الأخيرة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).