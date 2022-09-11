2022/09/11 | 18:20 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمارك: إتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية في القائم ومطار النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/11 | 18:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: إتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية في القائم ومطار النجف) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: إتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية في القائم ومطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).