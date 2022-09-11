بعد رحلة استغرقت 6 ساعات.. وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى إدنبرة

2022/09/11 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل نعش ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، إلى العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، بعد رحلة تاريخية استغرقت 6 ساعات عبر الريف الاسكتلندي.

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