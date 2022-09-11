بايدن في ذكرى 11 سبتمبر: لن نستسلم في وجه من يريد إيذاءنا

2022/09/11 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال إحياء ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر، شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، على الاستمرار في مراقبة الأنشطة الإرهابية حول العالم.

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