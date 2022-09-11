وزير التخطيط: العراق حريص على تعزيز العلاقات مع البنك الدولي

2022/09/11 | 18:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الأحد، حرص العراق على تعزيز العلاقات مع البنك الدولي بما يخدم التنمية في البلد.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط في بيان، أن “النجم، استقبل اليوم، الممثل الخاص الجديد للبنك الدولي في العراق ريتشارد عبدالنور والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط ساهر عبد الكاظم، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، لا سيما فيما يتصل منها بآليات عمل صندوق التعافي والإعمار في العراق والصندوق الاجتماعي للتنمية”.وبين الوزير، بحسب البيان “حرص العراق، ورغبته الشديدة في تعزيز العلاقات مع البنك الدولي بما يخدم التنمية في البلد”، مبيناً أن “جميع المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن الصندوقين يجب ان تكون ضمن الأولويات التي يحددها العراق، وفقا للفجوات التنموية”.من جانبه أعرب عبد النور عن “استعداد البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم لجهود وزارة التخطيط والحكومة العراقية، في مجال دعم التنمية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها العراق، بعد الأزمات التي واجهها خلال السنوات الأخيرة”.

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