2022/09/11 | 18:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، وجود مؤسسات حكومية تتجه لتحلية ماء البحر لمعالجة شح المياه، فيما اشارت الى أن العراق بحاجة لإيجاد مصادر غير تقليدية لتوفير المياه.وقال مستشار وزارة الموارد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الموارد: توجه حكومي لتحلية مياه البحر المركز الخبري الوطني.

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