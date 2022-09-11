شاهد بالفيديو.. بينما كان القانون الاعلى والاسمى.. الدستور العراقي بات اليوم نقطة للخلافات السياسية العميقة

2022/09/11 | 19:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: L-BqwluXCUQ

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