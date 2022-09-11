لجنة صياغة الاتفاق السياسي تعقد اجتماعًا في منزل الأسدي

2022/09/11 | 19:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عقدت لجنة صياغة الاتفاق السياسي، اليوم الأحد، اجتماعًا في رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الأسدي.وعلمت إيرث نيوز، من مصدر مطلع، أن “لجنة صياغة الاتفاق السياسي بين الكرد والسنة والشيعة عقدت اجتماعا في الأسدي”.

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