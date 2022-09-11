2022/09/11 | 19:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة، الاحد 09/11/2022، صورا من استمرار تدفق زوار الأربعين نحو كربلاء....

ظهرت المقالة صور من تدفق زوار الأربعين نحو كربلاء أولاً على المسلة.

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