2022/09/11 | 19:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qrruuJEUwac

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العالم يستذكر هجمات 11 سبتمبر .. الحادثة التي غيرت وجه الولايات المتحدة الأميركية | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العالم يستذكر هجمات 11 سبتمبر .. الحادثة التي غيرت وجه الولايات المتحدة الأميركية | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).