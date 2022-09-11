2022/09/11 | 19:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما الحال مع خصومه، وضع زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر حلفاءه في تحالف "إنقاذ وطن"، محمد الحلبوسي ومسعود البارزاني، في اختبار؛ بعد حسمه عدم عودة نواب كتلته للبرلمان ليرمى كرة حلّ البرلمان بملعبهما.

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