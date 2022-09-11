2022/09/11 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة الاتحادية، يوم

الأحد، أمراً ادارياً بتعيين 739 طبيب

اسنان.

وجاء في الوثيقة ، صدور أمر وزاري اداري

عن وزارة الصحة يقضي بتعيين 739 طبيب

اسنان بعد توفر الشروط القانونية،

براتب اسمي يبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية.. امر اداري بتعيين 739 طبيب اسنان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية.. امر اداري بتعيين 739 طبيب اسنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).