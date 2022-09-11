2022/09/11 | 19:20 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت وزارة الصحة الاتحادية، يوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية.. امر اداري بتعيين 739 طبيب اسنان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الأحد، أمراً ادارياً بتعيين 739 طبيب
اسنان.
وجاء في الوثيقة ، صدور أمر وزاري اداري
عن وزارة الصحة يقضي بتعيين 739 طبيب
اسنان بعد توفر الشروط القانونية،
براتب اسمي يبل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية.. امر اداري بتعيين 739 طبيب اسنان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية.. امر اداري بتعيين 739 طبيب اسنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).