تجهيز أكثر من

2022/09/11 | 19:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفَ مدير فرع كربلاء لتوزيع المنتجات

النفطية، المهندس حسين الخرسان، اليوم

الأحد، عن تجهيز المواكب الحسينية

والمواطنين من منتوجي النفط الأبيض

وزيت الغاز بكميات زادت على الـ (23

مليونَ لترٍ).

وقال الخر

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