2022/09/11 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..لقاء الحلبوسي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني

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