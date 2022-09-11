2022/09/11 | 19:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من (85) مليار دولار أمريكي.

وقال البنك إن احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار أمريكي”، مؤكداً أنه “أعلى مستوى حقّقه البنك المركزي منذ عام 2003”.

وأضاف أن “احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي تجاوزت كذلك 130,4 طنًا بقيمة 7 مليارات دولار”، موضحا أن “العراق وصل بذلك إلى المركز الثلاثين عالميًّا والرابع عربيًّا”.

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