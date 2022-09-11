ارتفاع احتياطي العراق من النقد الأجنبي إلى 85 مليار دولار

2022/09/11 | 20:04 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتياطي العراق من النقد الأجنبي هو الأعلى منذ عام 2003 (Getty)

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطيات العملة الأجنبية لديه إلى أكثر من 85 مليار دولار.

وقال بيان للبنك المركزي العراقي، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّ "احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية وصلت إلى أكثر من 85 مليار دولار، وهو أعلى مستوى حقّقه البنك المركزي منذ عام 2003"، في إشارة إلى العام الذي احتلت فيه الولايات المتحدة البلاد، ونتج عنه تغييرات كبيرة في سياسة البلاد الاقتصادية والمالية، عقب رفع العقوبات المفروضة على بغداد، والتي استمرت منذ عام 1991 عقب حرب الخليج الأولى وحتى 2003.

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وأضاف البيان أن "احتياطيات الذهب تجاوزت 130.4 طناً بقيمة 7 مليارات دولار، ليصل العراق إلى المركز الثلاثين عالمياً والرابع عربياً".

وكان وزير المالية العراقي الذي استقال الشهر الماضي، علي عبد الأمير علاوي، قد توقع ارتفاع احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى أكثر من 90 مليار دولار، بفعل انتعاش أسعار النفط.

وسجل العراق انخفاضاً حاداً في احتياطات العملة الأجنبية (الدولار) في ديسمبر/كانون الأول عام 2020، لتبلغ 48 مليار دولار، لكنها عاودت للارتفاع لتبلغ نهاية عام 2021 نحو 64 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي العراقي.

(الدولار= 1448 دينارا عراقيا تقريباً)

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