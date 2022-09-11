قيادي صدري: تحركات أمريكية إيرانية تركية وفرنسية ضد المشروع الصدري بعد احداث الخضراء

2022/09/11 | 20:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف القيادي في التيار الصدري رياض المسعودي، الاحد 09/11/2022، عن تحركات أمريكية إيرانية تركية...

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