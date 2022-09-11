هل الظروف ملائمة لتعديل الدستور العراقي ؟

2022/09/11 | 20:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد الخبير القانوني، علي التميمي، الاحد، 11 أيلول، 2022، بإمكانية تعديل الدستور العراقي.وقال...

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