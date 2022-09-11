الكمارك العامة تتلف أدوية ومواد غذائية في كمركي القائم ومطار النجف الأشرف

2022/09/11 | 20:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، إتلاف أدوية بشرية ومواد غذائية في كمركي القائم و مطار النجف الأشرف.

وذكر بيان الكمارك انه “تم اتلاف أدوية بشرية متنوعة، من قبل مركز كمرك القائم الحدودي مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية”.

وأضاف “كما تم اتلاف مواد غذائية تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري في مركز كمرك مطار النجف الأشرف”.

واشارت الهيئة الى ان “عملية الإتلاف تمت من خلال لجنة مختصة شكّلت لهذا الغرض و بحضور الجهات ذات العلاقة”.

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