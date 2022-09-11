2022/09/11 | 20:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2L3FnDarAoQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | الدستور.. تعديل بإزالة التأويل | الثامنة مع احمد الطيب) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | الدستور.. تعديل بإزالة التأويل | الثامنة مع احمد الطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).