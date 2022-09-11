أمضى 7 عقود يستعد للمهمة.. كيف سيعمل ملك بريطانيا الجديد؟

2022/09/11 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي صوب بريطانيا، لمعرفة كيف ستكون البلاد في عهد ملكها الجديد، تشارلز الثالث (73 عاما) بعد أن أمضى سبعة عقود استعدادا للحصول على هذا المنصب

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