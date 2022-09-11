2022/09/11 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجواء الأربعينية في كربلاء المقدسة..



أصحاب المواكب الحسينية : “نقدم الخدمات لجميع الزائرين ولا فرق بين الطوائف والقوميات” المركز الخبري الوطني.

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