2022/09/11 | 20:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكن منتخب العراق للكيوكوشنكاي، يوم الأحد، من الفوز بأوسمة ذهبية وفضية ونحاسية في بطولة العرب المقامة بلبنان.وقال لاعب المنتخب مصطفى محمد وهيب بوزن 75كغم، في تصريح صحافي انه “فاز بالوسام الفضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنتخب العراقي للكيوكوشنكاي يحصد على 3 ميداليات في بطولة العرب بلبنان المركز الخبري الوطني.

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