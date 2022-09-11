2022/09/11 | 20:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة جديدة إلى فائدة أخرى للحصول على لقاح الأنفلونزا بخلاف الوقاية من فيروسات الأنفلونزا، حيث أوضح الباحثون أن لقاح الأنفلونزا يساعد على انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بحسب موقع “Health”.ووجد الباحثون في إسبانيا أنه من بين ما يقرب من 86000 من البالغين في منتصف العمر وكبار السن، كان أولئك الذين حصلوا […]

ظهرت المقالة لقاح الأنفلونزا يقلل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية..



دراسة تكشف أولاً على ايرث نيوز.

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