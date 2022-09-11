بايدن في ذكرى 11 سبتمبر: ما زلنا نفي بوعدنا.. ولن ننسى أبدًا

2022/09/11 | 20:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، الأحد، في البنتاغون في أرلينغتون بولاية فيرجينيا.وقف بايدن وألقى خطابًا في ذكرى الهجمات، قائلا: في جانب منه: "21 عامًا وما زلنا نفي بوعدنا، ولن ننسى أبدًا، سنحتفظ بذكرى كل تلك الأرواح الثمينة التي سُلبت منا".في حين كانت زوجته السيدة الأولى، جيل بايدن، تتحدث في خطاب آخر في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا عن الذكرى الأليمة.

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