مصرع 11 زائرا إيرانيا وسائقهم في حادث سير بالعراق

2022/09/11 | 21:26 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الصحية في العراق إن 11 زائرا إيرانيا وسائقهم العراقي لقوا مصرعهم اليوم الأحد في حادث سير وسط البلاد.

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