شرطة نينوى تحكم قبضتها على شخص قتل طليقتهُ وولدها طعنًا

2022/09/11 | 21:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف جريمة قتل امرأة وولدها في الموصل والقبض على الجاني تمكنت مفارز مديرية #شرطة_نينوى من كشف جريمة قتل امرأة مع ولدها البالغ من العمر ١٨عاما واللذين تعرضا لجريمة قتل داخل دارهما في الجانب الأيسر لمدينة الموصل من قبل طليقها بواسطة الطعن بآلة جارحة، تم القبض عليه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإقليم كردستان داخل مخيم (حسن […]

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