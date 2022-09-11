الجيش الإسرائيلي: هدوء الجولان والجليل الأعلى

2022/09/11 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاءت تصريحات غوردين خلال مراسم تسليم وتسلم منصب قائد المنطقة الشمالية.

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