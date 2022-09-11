2022/09/11 | 21:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تُرصد اجراءات أمنية وتحصينات عند جسور ومقتربات المنطقة الخضراء، تدل على تغييرات جوهرية في...

ظهرت المقالة المنطقة الخضراء تتحصّن من جديد ضد محاولات اقتحام محتملة أولاً على المسلة.

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