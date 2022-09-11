التيار يعود للشارع بصحبة جديدة وترجيحات بمليونية صاخبة

2022/09/11 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف مصدر في التيار الصدري، اليوم الأحد، عن موقف التيار الصدري من المشاركة في تظاهرات تشرين المقبل، مبينا ان التيار سيشارك في تظاهرات الاول من تشرين بصفته ضمن الشعب.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "التيار الصدري لن يشارك في تظاهرة قوى تشرين الا انه لا يعني تخلي الصدر عن استخدام الشارع لتحقيق الإصلاح".وأضاف ان "جمهور التيار قد يشارك في هذه المظاهرة ليس بصفته جمهور صدري وانما جزء من الشعب وستكون دون رفع شعارات او صور تتعلق بالتيار".وتابع انه "اذا خرج جمهور التيار مع التشرينين فانها ستكون مليونية كبيرة جدًا وستربك حيتان الفساد وتضع النقاط على الحروف".

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