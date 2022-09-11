بالصور.. أنس جابر تتصدر الصحف التونسية للإشادة بما قدمته في بطولة أمريكا المفتوحة بالتنس

2022/09/11 | 21:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت الصحافة التونسية، الصادرة صباح اليوم الأحد، صفحاتها الأولى للإشادة بما قدمته البطلة أنس جابر، على مدى أسبوعين في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، برغم خسارتها للقب في المباراة النهائية على يد البولندية إيجا شفيونتيك، بمجموعتين دون رد.

ووضعت جريدة “الصباح” اليومية كاريكاتيراً في الصفحة الأولى يجسم أنس جابر، وهي تأخذ مكان تمثال الحرية في نيويورك بالعلم التونسي ورافعة مضربها إلى الأعلى، مع عنوان مقتضب “شكرا أنس”.

أما صحيفة “لوطون” اليومية الصادرة بالفرنسية وضعت عنوانا “أنس جابر إلى آخر رمق”، وهذا العنوان يلخص ما قامت به نجمة التنس العربي في نهائي الأمس.

ونشر الاتحاد التونسي لكرة اليد، عبر صفحته الرسمية تدوينة جاء فيها ما يلي: شكرا أنس جابر..



وحظ أوفر في المواعيد القادمة.

وأضاف “بالغ التقدير والامتنان للبطلة التونسية أنس جابر على ما قدمته خلال دورة أمريكا المفتوحة 2022 وعلى وصولها لنهائي هذه الدورة بعد مباريات بطولية”.

وتابع “شكرا أنس على العزيمة والمثابرة وحظ أوفر في المواعيد القادمة”.

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