الزراعة تعلن صرف الدفعة الرابعة من المستحقات المالية وتدعو المنتجين لإستلام مستحقاتهم

2022/09/11 | 21:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، صرف الدفعة الرابعة من المستحقات المالية لمسوقي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة كافة للموسم الزراعي الحالي 2022.

وبيّنت الوزارة في بيان، أن “صرف المستحقات المالية حسب أسبقية التسويق بالتواريخ للمعاملات الموجودة في المواقع التابعة لها الدفعة الرابعة وبنسبة 50% وباشراف مدير عام شركة ما بين النهرين العامة للبذور نسيم عريبي”.

وتهيب الوزارة من خلال شركة ما بين النهرين العامة للبذور “المنتجين ممن لديهم مستحقات مالية غير مصروفة التوجه الى المواقع ممن سوقوا بذور الحنطة الى مواقع ومعامل القطاع الخاص التابعة الى الشركة لاستلام مستحقاتكم المالية من اصحاب العلاقة مستصحبين المستمسكات الثبوتية الاصلية”، مبينة أن “الصرف سيكون حسب اولوية التسويق”.

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