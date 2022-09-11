العثور على مخبأ لعصابات داعش الإرهابية وأسلحة ومتفجرات غرب مدينة تكريت

2022/09/11 | 21:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، اليوم الأحد، العثور على مخبأ لعصابات داعش ومتفجرات واسلحة.

وذكر بيان للقيادة، انه “تمكن أبطال قيادة عمليات صلاح الدين، ومن خلال تنفيذ واجب بحث وتفتيش لمنطقة العيث شرق قضاء الدور وجزيرة السلام غرب مدينة تكريت، من العثور على مخبأ لعصابات داعش الإرهابية وأسلحة ومتفجرات ومساطر تفجير ومقذوفات”.

واضاف “حيث تم تفجير المخلفات الإرهابية تحت السيطرة من قبل مفارز هندسة الشرطة”.

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