ميزات صحية جديدة تركز على صحة المرأة في ساعات ابل الجديدة

2022/09/11 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى جانب تقديم شركة ابل ساعة Apple Watch Ultra الجديدة، قامت الشركة بإطلاق ميزات محسنة على ساعة Apple Watch SE وسلسلة Apple Watch Series 8 تهتم بصحة المرأة بشكل خاص وتساعدها على تنظيم حياتها، هذا بالإضافة إلى تطويل عمر البطارية مع خصائص تكتشف الحوادث مثل السقوط أو الاصطدام وتخبر الطوارئ عنها.

ستتوفر ساعة Apple Watch Ultra في أواخر شهر سبتمبر من هذا العام 2022، وهي مصممة لتتحمل مختلف الظروف الخارجية وتُعنى بمحبي التمارين الرياضية، والغوص، والمسير أو التسلق، فهي الخيار المناسب لمحبي المغامرات والطبيعة.

تصميم ساعة Apple Watch Ultra

تتميز ساعة Apple Watch Ultra بهيكل من التيتانيوم سمكه 49 مم، وأزرار تحكم بارزة، وزر إجراءات عملي.



يأتي زر الضبط أوسع من ساعات ابل الأخرى، وتحتوي الساعة على ثلاثة ميكروفونات مدمجة للتعرف على الصوت وتشغيل الوظائف الصوتية حتى في حالات الطقس الرديء، إضافة إلى نظام تحديد مواقع (GPS) جديد، ووضع مفيد للاستخدام الليلي، ونظام تحديد مواقع عبر الأقمار الصناعية يسمى Way Finder يتحكم في البوصلة في شاشة الساعة.

تدوم بطارية الساعة لحوالي 36 ساعة من عملية شحن واحدة، وتتحمل مستوى واسع من درجات الحرارة من 20 درجة مئوية تحت الصفر إلى 55 درجة مئوية، ويمكنها العمل في الماء حتى عمق 130 قدماً على يد الغواصين، كما تحتوي على مقياس للعمق وتطبيق مخصص من علامة Oceanic.



يُغني هذا التطبيق الغواصين من استخدام إشارات اليد ويمكن استخدامه بإيماءات بسيطة وحركات على الشاشة.

ستتوفر أساور ذات تصاميم جذابة للغاية وتصميمات براقة للساعة لتناسب جميع الأفراد الرياضيين والسباحين أو العدّائين.

ميزات تُعنى بالصحة

تتمتع ساعة Apple Watch SE وسلسلة Apple Watch Series 8 بجميع الميزات والخيارات التي كانت متاحة سابقاً، لكنها تلقت تحسينات كبيرة على تلك الميزات والخدمات.

وبعض هذه التحسينات كانت على ميزات قياس درجة حرارة الجسم والإشارات الحيوية، مما سيساعد الساعة على تتبع الدورة الشهرية للنساء باستخدام مستشعرات حرارة الجسم التي تقوم بالقياس كل 5 ثوانٍ.



وتستخدم الساعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتقدم لتعزيز تتبعها لفترات الإباضة استناداً إلى بيانات مرصودة سابقاً.

فمع التوجه السريع نحو العناية بصحة المرأة، أصبحت الدورة الشهرية علامة حيوية يجب قياسها وتسجيلها لإضافتها إلى العلامات الحيوية الأخرى للمستخدمين.



وميزة اكتشاف وتتبع الدورة الشهرية ليست جديدة على ساعات ابل، ولكنها زادت دقة عما كانت عليه أول مرة ظهرت فيها قبل 3 سنوات.

وتأتي سلسلة Apple Watch Series 8 الجديدة بميزات متقدمة للكشف عن الحوادث مثل السقوط أو الاصطدام، تتماشى مع خاصية الاتصال مع الجهات المعنية في حالات الطوارئ.



هذا بالإضافة إلى ميزان سرعة داخلية يشعر بحالات التوقف المفاجئ والسريع، كما يمكن للساعة قراءة الاصطدامات الأمامية أو الخلفية أو الجانبية عليها لكي تتفاعل في حالة وقوع حادث وعجز مرتديها عن الحركة.

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