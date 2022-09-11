مقتل 11 إيرانيا وسائقهم بحادث سير في العراق

2022/09/11 | 21:57 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 11 زائراً إيرانياً وسائقهم العراقي، الأحد الـ11 من سبتمبر (أيلول)، في حادث سير في وسط العراق بعدما اصطدمت حافلتهم بشاحنة، مما تسبب بحريق على ما أفاد مسؤولون.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن نحو مليوني زائر إيراني دخلوا العراق لزيارة مدينة كربلاء لمناسبة أربعينية الإمام الحسين وهي من أكبر التجمعات الدينية في العالم.

وقال مدير إعلام صحة بابل أحمد الجبوري إن حافلة صغيرة يقودها عراقي وتنقل الزوار الإيرانيين اصطدمت بشاحنة مركونة على طريق في محافظة بابل جنوب بغداد.

وذكر ضابط مرور في بغداد أن الحادث "أدى إلى انفجار الحافلة واحتراقها واحتراق ركاب في داخلها".

وأوضح الجبوري "توفي مباشرة 11 إيرانياً والسائق العراقي"، مشيراً إلى اندلاع حريق أيضاً وأضاف أن ثمة أربعة جرحى "حالهم خطرة".

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وأكد مدير إعلام صحة بابل أن سائق الشاحنة المركونة إيراني أيضاً و"اعتقل كونه مسبب الحادث".

يعاني العراق الغني بالنفط بنى تحتية متداعية بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود، لا سيما الطرقات السريعة والجسور والتجهيزات المرورية الأخرى وتتهم الحكومات المتعاقبة بعدم الكفاءة والفساد.

وتنتشر الحفر على الطرقات والعتمة كاملة فيها خلال الليل، لكن المسؤولين يشيرون أيضاً إلى السرعة الزائدة واستخدام الهواتف النقالة واستهلاك الكحول والمخدرات.

في 2021 قضى أكثر من 4800 شخص بحوادث سير في العراق، أي أكثر من 13 وفاة يومياً، على ما أعلنت وزارة الصحة في منتصف يوليو (تموز).

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