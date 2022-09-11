2022/09/11 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي: الحديث عن حل البرلمان حسم دستورياً وقضائياً وسياسياً ويجب مغادرته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: الحديث عن حل البرلمان حسم دستورياً وقضائياً وسياسياً ويجب مغادرته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: الحديث عن حل البرلمان حسم دستورياً وقضائياً وسياسياً ويجب مغادرته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).