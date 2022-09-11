2022/09/11 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالبت لجنة الأوقاف والعشائر في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، ديوان الوقف الشيعي بالتدخل في المجالس الحسينية التي يقيمها الرادود الحسيني باسم الكربلائي.وقالت لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الأوقاف توجه طلباً للوقف الشيعي يخص المجالس التي يقيمها باسم الكربلائي المركز الخبري الوطني.

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