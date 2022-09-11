تعبيرًا عن العزاء في رحيلها.. إضاءة برج خليفة بصورة الملكة إليزابيث

2022/09/11 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاء برج خليفة بصورة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والعلم البريطاني، مساء الأحد، في بادرة للتعبير عن العزاء في وفاتها.

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