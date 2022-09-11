2022/09/11 | 22:36 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاحد 09/11/2022، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من عواقب كارثية...

ظهرت المقالة بوتين يحذر ماكرون من عواقب كارثية للهجمات على زابوريجيا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يحذر ماكرون من عواقب كارثية للهجمات على زابوريجيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يحذر ماكرون من عواقب كارثية للهجمات على زابوريجيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).