2022/09/11 | 22:40 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. تجربة لإنتاج غاز الميثان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: D6KQvn88XBc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط.. تجربة لإنتاج غاز الميثان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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