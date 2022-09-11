2022/09/11 | 22:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DCDajwpEuS0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان - عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني | بشأن لقاء الحلبوسي والبارزاني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عماد باجلان - عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني | بشأن لقاء الحلبوسي والبارزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).