صحة السليمانية: أدوية مهربة في الأسواق توصف باتفاق بين الطبيب والصيدلاني

2022/09/11 | 22:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

أعلن مدير صحة السليمانية صباح هورامي، اليوم السبت، أن بعضاً من الأدوية تدخل الإقليم على شكل تهريب، ويتم وصفها للمرضى باتفاق مسبق بين الطبيب والصيدلاني.

وقال هورامي خلال فعاليات المؤتمر الأول للصيادلة في العراق تابعته (بغداد اليوم)، إنه "ليس الرأي العام فحسب، بل نحن كذلك نشك في مصادر الأدوية والشركات المصنعة لها، فالبعض منها تدخل الإقليم على شكل تهريب، وتصرف أو توصف الغالب الأعم منها للمرضى باتفاق مسبق بين الطبيب والصيدلاني، وهو أمر ليس بإنساني ولا بأخلاقي".

وأوضح أن "هناك أدوية مغشوشة في السوق وليس بالضرورة أن يكون كل دواء مهرب مغشوش، وهناك أدوية معتبرة لكنها تدخل الإقليم بشكل غير قانوني"، داعياً الحكومة إلى "فتح مؤسسة للقياس والسيطرة النوعية في السليمانية أيضا لتمشية وتسهيل عمل الشركات المستوردة للأدوية بشكل قانوني".

وفيما تخص مسألة قلة نسبة الأدوية في المحافظة، أكد مدير صحة السليمانية أن "الحكومة قررت توفير ميزانية خاصة للأدوية في المحافظة دون النظر إلى إيرادات السليمانية المحلية، لكن الميزانية لم تدخل بعد حيز التنفيذ".

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