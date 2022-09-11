عالم يكشف كيف يتخلص العالم من “كوفيد – 19”

2022/09/11 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تحدث عالم الفيروسات الروسي ورئيس مختبر الهندسة الوراثية، بافل فولتشكوف، عن سبيل يمكن أن تلجأ إليه البشرية للتخلص من مرض “كوفيد – 19”.

وقال:”إن إيقاف تفشي فيروس “كوفيد – 19” أمر ممكن، ومن أجل تحقيق ذلك يتوجب على العالم بأسره قطع اتصالات اجتماعية لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع.

ونقلت صحيفة “إزفيستيا عن الخبير قوله:” لو عشنا في العالم المثالي للروبوتات حيث تنفّذ كل الأوامر فورا وبدون أية مقاومة لتوقّف الوباء منذ زمن بعيد.



ومن أجل منع تفشي “كوفيد – 19″ يجب على البشرية جمعاء قطع الاتصالات الاجتماعية لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع وسينتهي الوباء بعد ذلك.



لكن المشكلة تُكمن في أن الاتفاق على هذا الاجراء بين الدول وحتى داخل حدود بلد واحد أمر في غاية الصعوبة”.

وقال الخبير مجيبا على سؤال موجّه إليه عما إذا كان من الضروري تطبيق نظام ارتداء الكمامات الواقية قال إن ارتداء الكمامات الواقية تعد إجراء احترازيا فعالا ضد تفشي الأوبئة الفيروسية.



لكن النظام المذكور لن تتم على الأرجح مراعاته لأن الناس قد تعبوا من القيود المفروضة عليهم.

فيما يتعلق بمتحور “أوميكرون” فأشار الخبير إلى أن الروس قد شكلوا مناعة القطيعة.



وفي حال يصيب “أوميكرون” شخصا ما لم يواجه “كوفيد – 19” أبدا ليست هناك أدلة على أن مسار مرضه سيكون سهلا.

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